جزائري وهولندي ومصري وحيد.. تفاصيل اتفاق جروس مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

اقترب السويسري كريستيان جروس، من تولي تدريب نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بدلا من البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

وفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن السويسري جروس وصل إلى القاهرة صباح اليوم، لاتمام الاتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك، لتولي قيادة الفريق.

وأضاف المصدر، أن المدرب اتفق مع الزمالك على تواجد ثنائي أجنبي في الجهاز، وهما الفرنسي بوزيان بن عربية، الذي يحمل أصول جزائرية، مدربًا للياقة البدنية، والهولندي كونيل أودي توينمبو، أخصائي تغذية ومحلل أداء، للإشراف على تحليل وتطوير أداء اللاعبين.

كما رشح جروس توماس جروتر لتولي مهمة تدريب حراس المرمى، ولكن لن يتم الاتفاق حتى الآن، وربما يستمر عماد المندوه في منصبه.

وأوضح المصدر، أن المدرب المصري الذي سيكون ضمن الجهاز الفني، أمير عزمي مجاهد، بجانب استمرار عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة.

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