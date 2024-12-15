مصدر لمصراوي: جروس وصل إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قد وصل اليوم الأحد إلى القاهرة؛ لإتمام اتفاقه لتدريب الفريق.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة لإتمام الاتفاق بينهما بصورة رسمية.

صاحب الـ70 عاماً يجلس بمنزله منذ يونيو 2022 بعدما ظلّ عاماً بمجلس إدارة نادي بازل في بلاده.

وسبق وقاد جروس الزمالك في موسم 18/19 بعدما ظلّ قرابة عام دون نادِ بعد رحيله عن تدريب الأهلي السعودي.

وقاد جروس الزمالك في 48 مباراة؛ إذ فاز بـ 29 مباراة وتعادل في 13 وخسر 6 مباريات.

ونجح المدرب السويسري في قيادة الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع جروس بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بالجولة 31 من الدوري؛ إذ أصبح رصيد الفريق 66 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر ولكن كان يبتقى للزمالك مؤجلتين حال فوزه بهما سيكون الفارق نقطة.

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