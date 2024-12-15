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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

11:03 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
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    مران فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الخميس، نظيره المصري البورسعيدي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، في السادسة مساء على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المؤقت، بدافع تحقيق نتيجة إيجابية، لتخطي الفترة الصعبة التي يعيشها حاليا بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، بشكل مفاجئ، لتولي تدريب فريق الفتح السعودي.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المصري، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل مثلها، ونفس الأمر للفريق البورسعيدي فاز في مباراة وتعادل مثلها.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وسوف تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في السادسة مساء، عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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