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"هتوحشيني وهينقصني دعاكي".. وفاة والدة عصام الحضري

10:44 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

عصام الحضري

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كتب- محمد خيري:

توفيت اليوم والدة عصام الحضري، قائد المنتخب الوطني السابق بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "الحضري" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون".

أضاف: "انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها"،

وأتم تصريحاته: "الله يرحمك يا أمي و يصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي .. اسألكم الدعاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".

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