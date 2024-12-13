سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، إلى دور نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بعد الفوز على سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 89-36.
وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي في السنغال؛ حيث شهدت سيطرة تامة من الأهلي.
وانتهت الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 27-5 وواصلت اللاعبات تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 52-15.
وقام طارق خيري المدير الفني للأهلي بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة لتجنب الارهاق.
ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 73-23 واستمرت السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي المباراة بنتيجة 89-36 لصالح الأهلي.
وتضم قائمة فريق سيدات سلة الأهلي بالبطولة: دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.
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