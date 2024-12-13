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يتصدرهم مدرب المنتخب السابق والحالي.. أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

07:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    هيكتور كوبر
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    هيكتور كوبر
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    محمود فايز مع هيكتور كوبر
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    هيكتور كوبر
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    هيكتور كوبر
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    روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأوليمبي
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    البرازيلي روجيرو ميكالي
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    روجيرو ميكالي
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    روجيرو ميكالي - المنتخب الأوليمبي
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    روجيرو ميكالي
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    روجيرو ميكالي يوقع عثود تدريب منتخب الشباب
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    روجيرو ميكالي وجمال علام
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جيمي باتشيكو
  • عرض 25 صورة
    جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز
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    جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز
  • عرض 25 صورة
    جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز
  • عرض 25 صورة
    بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا
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    باتشيكو
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    باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك
  • عرض 25 صورة
    بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي
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كتب- محمد خيري:

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن، للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز.

وأعلن جوزيه جوميز الرحيل عن نادي الزمالك بشكل رسمي، وأخطر مجلس الإدارة، بتلقيه عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية، واتخذ قرارا بالرحيل، ودفع الشرط الجزائي.

وقرر نادي الزمالك، إسناد مهمة مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية إلى أحمد مجدي المدرب المساعد، مع تصعيد حازم إمام وعماد المندوه من قطاع الناشئين.

أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

ودخل عدد كبير من المرشحين لتدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة، حيث تلقى مجلس الإدارة سير ذاتية عديدة.

ووفقا للمصادر داخل القلعة البيضاء، يعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، ويلتي من بعده البرازيلي ميكالي المدير الفني الحالي لمنتخب الشباب، في ظل ترقب موقفه حال فسخ تعاقده.

وأيضا من ضمن المرشحين البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب نيجيريا، ومواطنه باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك وبيراميدز.

ومن المنتظر أن يحسم نادي الزمالك، اسم المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، في ظل المباريات المنافسات التي يشارك فيها الفريق.

جوزيه جوميز نادي الزمالك رحيل جوزيه جوميز المرشحين لتدريب نادي الزمالك
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