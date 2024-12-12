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الجمعة .. مؤتمر مدرب بيراميدز لمباراة الترجي في حضور الشناوي

02:06 م الخميس 12 ديسمبر 2024

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية والنصف من ظهر الجمعة، بقاعة مؤتمرات استاد رادس الذي ستقام عليه مباراة السبت، حيث يتحدث يورتشيتش والشناوي للإعلام التونسي حول استعدادات الفريق للقاء الهام.

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بيراميدز الترجي التونسي فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
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