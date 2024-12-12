التدريب الأول دون جوميز.. تفاصيل مران الزمالك استعدادا للمصري

كتب- محمد خيري:

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المؤقت ومعه الثنائي حازم إمام وعماد المندوه، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، وناصر ماهر لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس في ظل معاناتهم من الإصابة، حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

كما أدى الرباعي محمد عبد الشافي والتونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي والغيني جيفرسون كوستا، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، في إطار تجهيز الرباعي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

وفي المقابل، خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس الذي ركز على منحهم بعض التعليمات الفنية، بجانب تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات متنوعة بجانب بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل.

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