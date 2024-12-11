مجلس إدارة الأهلي يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز بتنظيم كأس العالم 2034

كتب - يوسف محمد:

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي، بعد الفوز بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034.

ونشر الأهلي بياناً رسمياً، عبر حسابه الرسمي على منصات النادي المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء كالتالي: "الأهلي يهنئ الشعب السعودي الشقيق بالحصول على حق تنظيم كأس العالم 2034".

"مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أعضاء وجماهير النادي، يتقدمون بخالص التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي الشقيق، القائمين على المنظومة الرياضية بالمملكة، بمناسبة الفوز بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034".

"مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في قدرة المملكة العربية السعودية، أبنائها على تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية من البطولة، وهو الأمر الذي يعزز قيمة ومكانة الكرة العربية على الخريطة العالمية".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، فوز ملف المملكة العربية السعودية، بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034 بالتزكية، بعد عدم تقدم أي دولة بملف لاستضافة البطولة.

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