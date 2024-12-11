هاني أبوريدة يهنئ السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

كتبت - نهى خورشيد:

أعرب المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي (كاف)، عن خالص تهانيه للشعب السعودي وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الرياضة بمناسبة اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

ووجه أبوريدة أيضاً تهنئة خاصة إلى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم بطولة استثنائية ستبهر العالم.

وأضاف أن السعودية تمتلك الإمكانيات والبنية التحتية التي تؤهلها لتقديم نسخة متميزة من كأس العالم تليق بمكانتها المتقدمة في المجال الرياضي.

وأكد أن فوز السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم يعكس التقدم الكبير الذي حققته الرياضة في المملكة خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية طموحة واستثمارات استراتيجية جعلتها وجهة رياضية عالمية.

اختتم أبوريدة تصريحاته بالتأكيد على أن السعودية ستكون على أتم الاستعداد لتنظيم واحدة من أهم وأفضل بطولات كأس العالم في التاريخ، مضيفاً أن العالم يتطلع إلى هذه النسخة التي ستجمع بين التنظيم المتميز والإبهار الرياضي.