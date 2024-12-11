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"الكل عاوزك".. ميدو يفاجئ جوميز في مران الزمالك

10:58 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز

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كتب- محمد خيري:

تواجد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، في مران الأبيض الذي يقام حاليا، من أجل الجلوس مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وكشفت تقارير سعودية، اتفاق نادي الفتح مع جومميز لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن جوميز تفاجئ بتواجد أحمد حسام ميدو، في المران، من أجل إقناعه بالاستمرار في نادي الزمالك، وعدم ترك الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر، أن ميدو أكد للمدير الفني البرتغالي، أن الجميع يحبه داخل نادي الزمالك، ومتمسكين باستمراره، بعد النجاح الذي حققه والتتويج مع الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي.

جدير بالذكر، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي خلال الساعات الماضية، لحسم موقفه النهائي سواء بالرحيل أو الاستمرار.

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