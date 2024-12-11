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جوميز يصل نادي الزمالك بصحبة جميع اللاعبين

10:43 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

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كتب- محمد خيري:

وصل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض منذ قليل.

وتواجد جميع اللاعبين حاليا في النادي، استعدادا لبداية المران الصباحي عقب الحصول على راحة أمس فور الوصول من نيجيريا لمواجهة إنيمبا.

ومن المنتظر أن يتحدث جوميز مع اللاعبين، عن موقفه بشكل نهائي سواء بالرحيل أو بالاستمرار بعدما عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي خلال الساعات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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