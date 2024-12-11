أبناء المشاهير.. أحمد عادل عبدالمنعم وإكمال مسيرة والده بالأهلي.. ورفض الانضمام للزمالك

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تنطبق مقولة "ابن الوز عوام" على حارس مرمى الإسماعيلي الحالي أحمد عادل عبد المنعم الذي تدرج بقطاع ناشئين الأهلي حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 07/08 ليشغل المكان الذي سبق وشغله والده الراحل الذي لعب أيضًا لصفوف المصري.

وتواجد أحمد عادل عبد المنعم على مقاعد بدلاء الأهلي في وقت كانت القائمة تضم عصام الحضري وأمير عبد الحميد ثم عاد شريف إكرامي.

في موسم 07/08؛ إذ شارك بـ 7 مباريات سكنت شباكه 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين لتنطلق مسيرته مع الأهلي التي استمرت حتى موسم 17/18 حين انضم لصفوف مصر المقاصة.

وارتدى أحمد عادل عبد المنعم قميص الأهلي خلال مسيرته بـ 97 مباراة سكنت شباكه 76 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه بـ 45 مباراة.

وظلّ عبدالمنعم بقميص مصر المقاصة قبل الانضمام لمدة موسم لصفوف الجونة ومنه ارتدى قميص الإسماعيلي.

وأوضح صاحب الـ 37 عاماً أنه رفض بعد رحيله عن الأهلي عرضًا للانضمام لصفوف الزمالك لأنه شعر أن ذلك خيانة للأهلي، بحسب وصفه.

وارتدى أحمد عادل عبد المنعم قميص المقاصة بـ 46 مباراة سكنت شباكه خلالها 40 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه بـ 19 مباراة مقابل 9 مباريات خاضها مع الجونة سكن مرماه 16 هدفًا.

وحتى الآن شارك بقميص الإسماعيلي بـ 41 مباراة زارت الأهداف شباكه 45 مرة فيما حافظ على نظافة الشباك بـ 11 مباراة.

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