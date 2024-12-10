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عمومية الزمالك مهددة بعدم الاكتمال.. وشكوى جماعية من الأعضاء للبيب

03:58 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

تقدم عددا من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بشكوى إلى حسين لبيب رئيس النادي بسبب موعد الجمعية العمومية التي تقام حاليا.

بدأ في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، بعد رفض كافة الطعون المقدمة، ببطلان الدعوة لانعقادها.

وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، و تم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.

ووفقا لمراسل موقع مصراوي، تقدم عدد من أعضاء نادي الزمالك بشكوى لرئيس النادي فور وصوله قائلين: "يا كابتن الموعد صعب أوي يوم ثلاثاء وكل الناس في شغلها كنا عاوزينها يوم جمعة أو سبت".

ورد رئيس النادي: "كنا نتمنى والله بس المواعيد صعبة أوي وإحنا في خدمة الأعضاء".

ومازال حتى الأن الحضور ضعيف للغاية ولم يرتقي إلى العدد المطلوب لإكمال النصاب القانوني.

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفاً لهم حق الحضور.

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