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"يشارك بها الأهلي".. بي إن سبورتس تُعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال بشكل حصري

12:38 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
  • عرض 25 صورة
    جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال 2024 بشكل حصري.

وأوضحت شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، حصولها على حقوق البث حصريًا للبطولة بـ 39 منطقة بالشرق الأوسط، شمال إفريقيا، فرنسا، آسيا، المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي التي ستُقام يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب الأهلي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم غد الأربعاء.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

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كأس إنتركونتيننتال الأهلي بي إن سبورت
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