المصري: قادرون على الفوز مجددًا أمام الزمالك

"يشارك بها الأهلي".. بي إن سبورتس تُعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، رجب عبدالقادر، إن فريقهم قادر على الفوز مجددًا على الزمالك حين يلتقي به هذه المرة في الكونفدرالية.

وكان المصري قد فاز بهدف نظيف على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري بالموسم الجاري.

وأضاف عبدالقادر، خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر2 مساء الإثنين:"نمتلك فريقًا جيدًا للغاية قادر على الفوز أمام الزمالك بالكونفدرالية".

وأتم نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي تصريحاته بقوله:"رئيس النادي كامل أبو علي لن يتأخر في أي شيء يحفز اللاعبين قبل مباراة الزمالك وقد يكون هناك مكافآت خاصة".

ويستعد فريق المصري لمواجهة نظيره الزمالك عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

اقرأ أيضاً:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"الميزانية وخطة الأعمال".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية لنادي الزمالك