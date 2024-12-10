مصدر بالأهلي يرد عبر مصراوي .. هل سيعود يوسف أيمن إلى نادي الدحيل القطري في يناير؟

"بعد التعادل مع المصري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالأهلي حقيقة ما يتردد عن إنهاء مجلس إدارة القلعة الحماء لاستعارة اللاعب يوسف أيمن خلال شهر يناير المقبل ليعود إلى ناديه الدحيل القطري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الإثنين إلى أن الأمر لم تتم مناقشته، مشيرًا إلى أن استبعاد اللاعب من رحلة قطر لخوض مباراة ببطولة إنتر كونتيننتال يعود لوجهة نظر فنية.

وأضاف المصدر:"اللاعب قرر التحدث مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر بعد عودة بعثة الفريق من قطر لمعرفة مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"اللاعب ملتزم بقرارات الجهاز الفني ولكن إذا وصله تأكيدًا من الجهاز الفني بخروجه من حساباته فربما يُفكر هو في المطالبة بإنهاء إعارته والعودة لناديه الأصلي".

اللاعب صاحب الأصول المصرية قد انضم لنادي الأهلي على سبيل الإعارة من الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك صاحب الـ 25 عاماً بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفين.

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