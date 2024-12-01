مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن سبب غياب رمضان صبحي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غداً، في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي بيراميدز نظيره المصري غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "رمضان صبحي يغيب عن قائمة الفريق لمواجهة المصري، بسبب شعوره بشد في العضلة الضامة".

وأضاف: "بعدما اشتكى اللاعب من شعوره بشد في العضلة الضامة، فضل المدير الفني الكرواتي لبيراميدز كرونوسلاف يوريتش عدم ضمه إلى القائمة".

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 7 نقاط جمعهم من ثلاثة مباريات خاضهم الفريق بالمسابقة.

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