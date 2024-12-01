"وديتني في داهية"..أحمد جميل يكشف مفاجأة بشأن أزمة إمام عاشور في الأهلي

كشف أحمد جميل المدرب الشخصي لعدد من لاعبي الدوري المصري، كواليس أزمة المنشور الذي قام بنشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قبل أن يقوم إمام بإعادة نشرها عبر حسابه الرسمي مما تسبب له في أزمة داخل النادي الأهلي.

وكان أحمد جميل، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كرهني في الشهر الكريم ياراجل"، وهو المنشور الذي قام إمام بإعادة نشره مع وضع رمز تعبيري ضحك، قبل أن يقوم بحذفه بعد دقائق.

وقال جميل في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "إمام مكنش يعرف إن الكلام على كابتن محمد رمضان ومكنش مركز الكلام على مين، أقدم اعتذاري للكابتن محمد رمضان فهو رجل قيمة وقامة، على المنشور الخاص بي".

وأضاف: "إمام أعاد نشر الصورة وحذفها بعد ساعة، بعدما قام أحد الأشخاص بلفت نظره، بإن الصورة سيأخذها الجميع على أنها إسقاط على الكابتن محمد رمضان".

وتابع: "إمام تواصل معي بعد هذه الصورة، وقال لي "انت وديتني في داهية"، أنا مخدتش بالي انك بتتكلم على كابتن محمد رمضان".

واختتم جميل تصريحاته: "إمام بينشز بوستاتي بشكل دائم، لأننا أصدقاء".

ويذكر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أعلن توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يقوم اللاعب بتقديم اعتذار من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

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