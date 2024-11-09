صلح حسين الشحات والشيبي

انتهاء الأزمة.. 8 صور لصلح حسين الشحات والشيبي (فيديو)
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كتب - محمد القرش:
شهد حفل دير جيست الذي أقيم اليوم السبت 9 نوفمبر، صُلح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع الشيبي الظهير الأيسر المغربي لنادي بيراميدز، بعد أزمة كبيرة نشبت بينهما خلال إحدى المباريات.
وكانت قد شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء 23 يوليو 2023، الأزمة الشهيرة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 28 من الدوري المصري.
وفي الذكرى السنوية لأزمة الشحات والشيبي يوم الاثنين 23 يوليو 2024 تكرر الأزمة بين الثنائي، بتدخل الشيبي على الشحات في إحدى الكرات، مما أثار غضب لاعب الأهلي مع تدخل لاعبي الفريقين للفصل بينهما.
وكان قد قال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": ""تدخل الشيبي عليّ في المباراة الثانية كان مؤذي وقلت للاعبين هذا الأمر وأنه يريد أذيتي وأنه لا يلعب على الكرة".
وأضاف: "قلت للشيبي "مش عشان بينا مشكلة تبطلني كرة"، ولا أعرف رده، ولا نيته عندما كان يرغب في العودة بعد طرده".
عناق وصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي 👏🏻👍♥️🇪🇬🇲🇦 pic.twitter.com/NNIkVx6x4r
— Nasr Basher (@nasr_basher) November 9, 2024
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