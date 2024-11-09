تأكيدا لمصراوي.. كواليس غياب صلاح عن قائمة منتخب مصر

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية لمباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح، وتواجد 4 محترفين، عمر مرموش "فرانكفورت"، حمدي فتحي "الوكرة"، محمود حسن تريزيجيه "الريان"، مصطفى محمد "نانت".

وكان قد نشر "مصراوي" أن حسام حسن قرر إعفاء محمد صلاح لاعب ليفربول من أجل إراحته، وضم كل من، عمر مرموش "فرانكفورت"، محمد عبد المنعم "نيس"، محمود حسن تريزيجيه "الريان"، مصطفى محمد "نانت".

وشهدت الأيام الأخيرة إصابة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، لذلك قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء حمدي فتحي بدلا منه.

ويلاقي منتخب مصر منافسه الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء، بينما يواجه بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 في تمام الساعة العاشرة مساء.

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