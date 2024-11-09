مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

1 0
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي توصل سيراميكا لاتفاق مع الأهلي لضم لاعبه

03:08 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي 1
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد قندوسي بقميص النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مراسل مصراوي:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا، لبيع لاعبه المعار إلى الأخير أحمد قندوسي، بعد أزمته الأخيرة والاستقرار على رحيله.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الأهلي أنهى اتفاقه الرسمي لبيع قندوسي نهائيًا إلى سيراميكا كليوباترا، والاتفاق يتضمن بيع اللاعب مقابل 600 ألف دولار".

وأوضح: "سيتم سداد قيمة الصفقة على قسطين، ولكن سيراميكا كليوباترا يضغط لسداد القيمة على 3 أقساط، ولكن حتى الآن سيتم سداد 300 ألف دولار فور توقيع العقد بشكل رسمي و300 ألف أخرى في ديسمبر 2025 ".

وأتم المصدر: "قندوسي حتى الآن لم يتحدث مع سيراميكا عن راتبه الذي سيحصل عليه في عقده الجديد لاسيما مع تلقيه عروضا خارجية بعيدا عن اتفاق سيراميكا مع الأهلي".

ويمكن معرفة القصة الكاملة لأزمة أحمد قندوسي مع الأهلي حتى قرار بيعه، من هنا.

اقرأ أيضًا:

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة أشرف داري وعلي معلول للتدريبات الجماعية

النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ريال مدريد يرد على خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة برباعية بمرمى أوساسونا

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24