كتب-مراسل مصراوي:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا، لبيع لاعبه المعار إلى الأخير أحمد قندوسي، بعد أزمته الأخيرة والاستقرار على رحيله.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الأهلي أنهى اتفاقه الرسمي لبيع قندوسي نهائيًا إلى سيراميكا كليوباترا، والاتفاق يتضمن بيع اللاعب مقابل 600 ألف دولار".

وأوضح: "سيتم سداد قيمة الصفقة على قسطين، ولكن سيراميكا كليوباترا يضغط لسداد القيمة على 3 أقساط، ولكن حتى الآن سيتم سداد 300 ألف دولار فور توقيع العقد بشكل رسمي و300 ألف أخرى في ديسمبر 2025 ".

وأتم المصدر: "قندوسي حتى الآن لم يتحدث مع سيراميكا عن راتبه الذي سيحصل عليه في عقده الجديد لاسيما مع تلقيه عروضا خارجية بعيدا عن اتفاق سيراميكا مع الأهلي".

ويمكن معرفة القصة الكاملة لأزمة أحمد قندوسي مع الأهلي حتى قرار بيعه، من هنا.

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