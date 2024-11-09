ناصر منسي.. استمر في الزمالك بهدفه أمام الأهلي.. وأصبح هدافًا للفريق

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"كثيرون لم يريدوا سفر ناصر منسي مع الفريق إلى السعودية لمواجهة الأهلي في السوبر ولكن جوميز أصر على تواجده وكان من الممكن أن يرحل اللاعب عن الزمالك عقب مباراة السوبر، ولكنه اجتهد وربنا وفقه في اللقاء وهو من قادنا للفوز باللقب".. بهذه الكلمات لخصّ عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات إعلامية سابقة موقف مهاجم فريقه صاحب الـ 26 عاماً بالفترة الماضية.

لاعب المنتخب الوطني الأولمبي السابق انضم لصفوف الزمالك قادمًا من البنك الأهلي في موسم 22/23 ولكنه لم يظهر بالصورة المنتظرة ليحل أزمة خط هجوم القلعة البيضاء.

اللاعب كان قد شارك بقميص الزمالك منذ انضمامه قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي في 46 مباراة؛ إذ سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين ليتم الاتفاق على رحيله حتى قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق تواجده مع البعثة التي ستُغادر إلى السعودية لخوض مواجهة السوبر الأفريقي.

وشارك اللاعب بديلًا أمام الأهلي في السوبر لمدة 14 دقيقة؛ إذ سجل هدفًا فور مشاركته ليتعادل فريقه ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي القلعة البيضاء ليفتح صفحة جديدة مع النادي وجماهيره.

ناصر خرج بعد الفوز بالسوبر الأفريقي قائلاً:"كان بيصعب عليا نفسي من الانتقادات والسب لكن بحب جمهور الزمالك وفوق رأسي أعد الجمهور، هنكسر الدنيا الفترة القادمة".

وصدق اللاعب وعده بخلاف الست دقائق التي حلّ بها بديلاً أمام بيراميدز ولم يُسجل خلالها ونهائي السوبر أمام الأهلي الذي انتهى سلبيًا وخاض خلاله 29 دقيقة وانتهى بركلات الترجيح لصالح لاعبي القلعة الحمراء.

مهاجم الزمالك سجل هدفًا في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين على نظيره البنك الأهلي بالجولة الأولى من الموسم الجاري 2024/25 قبل أن يُسجل هدفًا في فوز فريقه مساء أمس الجمعة على سموحة بثنائية في الجولة الثانية ليُصبح هدافًا للفريق بواقع هدفين.

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