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"أحلى فطار".. ميدو ينشر صورة له رفقة والدته

03:12 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ميدو ووالدته
  • عرض 3 صورة
    أحمد حسام ميدو
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كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، على نشر صورة له رفقة والدته، من داخل المنزل.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة له رفقة والدته، وعلق عليها: "أحلى فطار مع أمي".

وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة التي قام بنشرها، هو يرتدي جلباب.

ويحرص أحمد حسام ميدو دائماً، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صور له، رفقة والدته.

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أحمد حسام ميدو X أحمد حسام ميدو ميدو رفقة والدته
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