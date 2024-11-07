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"اقتراح الغندور واقتراب وجيه".. ماذا يفعل اتحاد الكرة مع لجنة الحكام؟

01:36 م الخميس 07 نوفمبر 2024

اتحاد الكرة المصري

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كتب- مصراوي.

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، الخطوات المقبلة، بشأن مستقبل لجنة الحكام، بعد اقتراب رحيل محمد فاروق رئيس اللجنة.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن اتحاد الكرة ينوي إعادة وجيه أحمد لتسيير أعمال لجنة الحكام في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن بعض الأعضاء اقترحوا، تواجد جمال الغندور، في اللجنة، ولكن لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

ويعقد اتحاد الكرة، حاليا اجتماعا، من أجل حسم مصير لجنة الحكام، في ظل الأزمة التي شهدتها مباراة الزمالك والبنك الأهلي الماضية، وتسريب محادثة الحكم محمد عادل مع طاقم الفار.

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اتحاد الكرة لجنة الحكام وجيه أحمد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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