"سألنا وعرفنا".. شوبير يكشف الحقيقة كاملة بشأن رحيل جوميز للدوري السعودي
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة، رحيل البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لتدريب نادي الاتفاق السعودي خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "امبارح انتشرت أخبار أن جوزيه جوميز جايله عرض من نادي الاتفاق السعودي، لتدريبه خلال الفترة المقبلة".
أضاف: "سألنا حد من نادي الاتفاق وعرفنا بالنص، أن الإنجليزي جيرارد، مازال مستمر حتى الآن، وهناك 2 مدربين ترددت أسمائهم منهم جوزيه جوميز، لأنه كان له تجربة سابقة ناجحة في الدوري السعودي مع نادي التعاون، وأيضا المدرب بيدرو".
وأتم تصريحاته: "هي أسماء تتردد، ولكن الكلام ده هيتم تنفيذه ولا لا، لسه ما نعرفش، بس هما بيفضلوا بين جوميز وبيدرو، ومازال جيرارد مستمر، وهنشوف اللي هيحصل الفترة المقبلة".
اقرأ أيضا:
بعد الفسخ.. الزمالك يضم هذا اللاعب خلال ساعات بدلا من سامسون
فيديو قد يعجبك: