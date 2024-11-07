"سألنا وعرفنا".. شوبير يكشف الحقيقة كاملة بشأن رحيل جوميز للدوري السعودي

بعد فطارهما سويًا.. 10 صور ترصد علاقة ميدو القوية بوالدته

بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة، رحيل البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لتدريب نادي الاتفاق السعودي خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "امبارح انتشرت أخبار أن جوزيه جوميز جايله عرض من نادي الاتفاق السعودي، لتدريبه خلال الفترة المقبلة".

أضاف: "سألنا حد من نادي الاتفاق وعرفنا بالنص، أن الإنجليزي جيرارد، مازال مستمر حتى الآن، وهناك 2 مدربين ترددت أسمائهم منهم جوزيه جوميز، لأنه كان له تجربة سابقة ناجحة في الدوري السعودي مع نادي التعاون، وأيضا المدرب بيدرو".

وأتم تصريحاته: "هي أسماء تتردد، ولكن الكلام ده هيتم تنفيذه ولا لا، لسه ما نعرفش، بس هما بيفضلوا بين جوميز وبيدرو، ومازال جيرارد مستمر، وهنشوف اللي هيحصل الفترة المقبلة".

اقرأ أيضا:

بعد الفسخ.. الزمالك يضم هذا اللاعب خلال ساعات بدلا من سامسون