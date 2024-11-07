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"سألنا وعرفنا".. شوبير يكشف الحقيقة كاملة بشأن رحيل جوميز للدوري السعودي

12:43 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 12 صورة
    جوميز مع أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز
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    جوميز
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة، رحيل البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لتدريب نادي الاتفاق السعودي خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "امبارح انتشرت أخبار أن جوزيه جوميز جايله عرض من نادي الاتفاق السعودي، لتدريبه خلال الفترة المقبلة".

أضاف: "سألنا حد من نادي الاتفاق وعرفنا بالنص، أن الإنجليزي جيرارد، مازال مستمر حتى الآن، وهناك 2 مدربين ترددت أسمائهم منهم جوزيه جوميز، لأنه كان له تجربة سابقة ناجحة في الدوري السعودي مع نادي التعاون، وأيضا المدرب بيدرو".

وأتم تصريحاته: "هي أسماء تتردد، ولكن الكلام ده هيتم تنفيذه ولا لا، لسه ما نعرفش، بس هما بيفضلوا بين جوميز وبيدرو، ومازال جيرارد مستمر، وهنشوف اللي هيحصل الفترة المقبلة".

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