بعد الفسخ.. الزمالك يضم هذا اللاعب خلال ساعات بدلا من سامسون

كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة، بعد فسخ عقد البنيني سامسون، مهاجم الفريق.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق، بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعدما تم إخلاء مكان أجنبي في قائمة الفريق برحيل سامسون.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك مفاوضات حاليا مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لضمه خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه لاعب حر حاليا، والاتحاد الدولي يتيح له القيد في أي وقت.

وأوضح المصدر، أن جوميز يصر على التعاقد مع اللاعب الإنجليزي نظرا لحاجته للاعب مميز في مركز الجناح، علاوة على إنه يثق في إمكانيات اللاعب الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إيجاريا تواجد في القاهرة الشهر الماضي وخضع لاختبار داخل نادي الزمالك وخاض مباراة ودية مع الفريق، ولكنه رفض الاستمرار لفترة أطول في الاختبار.

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي الوصول لاتفاق مع سامسون لفسخ عقده بالتراضي.









