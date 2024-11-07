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أول تعليق من اتحاد الكرة بعد تسريب محادثات الحكام

01:21 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

اتحاد الكرة المصري

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كتب- يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق شامل حول الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، بشأن ملف التحكيم والتسريبات التي انتشرت.

ونشر الاتحاد المصري، بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال خلاله: "نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكان تسريب المحادثة الصوتية، التي دارت بين حكام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في افتتاحية الدوري المصري، حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية.

ويذكر أن الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، التفريغ الصوتي لغرفة "الفار"، بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو.. "للاطلاع على تفاصيل المحادثة كاملة اضغط هنا"

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