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مصراوي يكشف قائمة الأهلي لمباراة زد في الدوري

09:12 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    لاعبو النادي الأهلي
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    الأهلي وزد
  • عرض 6 صورة
    لاعبو النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وزد
  • عرض 6 صورة
    زد والأهلي
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كتبت - نهى خورشيد:

يتلقي الأهلي نادي زد في الدوري المصري الممتاز، الخميس، في مباراة بالدوري المصري الممتاز.

يكشف مصراوي قائمة اللاعبين الذي سيعتمد عليهم السويسري مارسيل كولر خلال مواجهة زد في الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفي مخلوف.
.

في خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، يوسف أيمن، يحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر،حسين الشحات ومحمود كهربا وعمر الساعي.

في خط الهجوم: وسام أبوعلي وسمير محمد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وزد غداً الخميس، ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري، في تمام الساعة الثامنة مساًء.

مارسيل كولر الأهلي زد الدوري المصري موعد مباراة الأهلي وزد
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