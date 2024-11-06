أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد:

يتلقي الأهلي نادي زد في الدوري المصري الممتاز، الخميس، في مباراة بالدوري المصري الممتاز.

يكشف مصراوي قائمة اللاعبين الذي سيعتمد عليهم السويسري مارسيل كولر خلال مواجهة زد في الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفي مخلوف.

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في خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، يوسف أيمن، يحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر،حسين الشحات ومحمود كهربا وعمر الساعي.

في خط الهجوم: وسام أبوعلي وسمير محمد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وزد غداً الخميس، ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري، في تمام الساعة الثامنة مساًء.