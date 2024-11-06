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"الأهلي وزد".. مواعيد مباريات الغد في الدوري المصري الممتاز

07:13 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

النادي الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

تنطلق منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز غداً الخميس، بإقامة ثلاثة مباريات بالمسابقة.

وتشهد مباريات الدوري المصري غداً الخميس، مواجهة تجمع بين فريقي الأهلي أمام نظيره زد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري غداً الخميس كالتالي:

غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس".

غزل المحلة ضد حرس الحدود.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس".

الأهلي ضد زد.. 8 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

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الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي وزد فريق زد الأهلى مواعيد مباريات الدوري المصري
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