"ثالث الهدافين التاريخيين".. الزمالك يحتفي بعبدالله السعيد

كتبت-هند عواد:

احتفى الزمالك بوصول لاعبه عبدالله السعيد، إلى الهدف رقم 130 في الدوري المصري، واحتلاته المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "فيسبوك"، صورة عبدالله السعيد، وكتب: "130 هدفًا، عبدالله السعيد ثالث الهدافين التاريخين في الدوري المصري".

ووصل عبدالله السعيد إلى الهدف رقم 130 في المباراة السابقة ضد البنك الأهلي، ليصبح ثالث الهدافين التاريخين في الدوري، بعد حسام حسن بـ168 هدفا وحسن الشاذلي بـ173 هدفا.

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