بينهم مباراة الزمالك والبنك.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز
كتب - محمد القرش:
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى، طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات لموسم 2024/25.
وشهدت العقوبات إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وغرامة قدرها 15 ألف جنيه مصري.
مباراة طلائع الجيش والمصري
إيقاف إسلام السعيد عبد المقصود محارب لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.
مباراة الزمالك والبنك الأهلي
إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه.
مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة
إيقاف عبد الرحيم مصطفى العموري لاعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.
مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري "نايل" موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.
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