مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

بينهم مباراة الزمالك والبنك.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز

06:12 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الزمالك والبنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى، طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات لموسم 2024/25.

وشهدت العقوبات إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وغرامة قدرها 15 ألف جنيه مصري.

مباراة طلائع الجيش والمصري

إيقاف إسلام السعيد عبد المقصود محارب لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

إيقاف عبد الرحيم مصطفى العموري لاعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري "نايل" موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

اقرأ أيضًا:

الأهلي وزد في اليوم الأول.. جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

موعد مباراة النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

عقوبات الدوري المصري الزمالك والبنك عقوبات مباراة الزمالك المصري الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزمالك يستقر على تجديد عقد لاعب الفريق

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)