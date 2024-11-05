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الزمالك يستقر على تجديد عقد لاعب الفريق

06:39 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    أحمد الفاعي لاعب الزمالك (3)
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    أحمد الفاعي لاعب الزمالك (1)
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    أحمد الرفاعي لاعب منتخب مصر تحت 20 عاما
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كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد اللاعب أحمد الرفاعي خلال الفترة الحالية.

وأوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لموقع "مصرواي" أن تجديد عقد اللاعب الشاب سيكون عقب جلسة تُعقد خلال الساعات المقبلة للاتفاق على جميع البنود.

وكشف المصدر أن عقد أحمد رفاعي مع نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل مجانا طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويُعد أحمد الرفاعي من أفضل المدافعين الشباب، حيث يبلغ من العمر 21 عاما، وسبق له أن شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما.

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