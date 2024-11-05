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"سحب الملف".. أول حالة انسحاب من انتخابات نائب الأهلي

02:34 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

نادي الأهلي

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كتب- مصراوي:

قرر الدكتور أحمد أبو النصر المرشح على منصب نائب رئيس الاهلي في الانتخابات التي كان مقررا لها 28 و 29 نوفمبر، التراجع وسحب الملف الذي تقدم به.

وتعقد الانتخابات التكميلية في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، المزمع انعقادها يومي 28 و29 نوفمبر المقبل بمقر الأحمر بالجزيرة.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي، أن "أبوالنصر" تقدم بتنازل عن ترشحه منذ قليل.

وأضاف المصدر، أنه لا يتبقى حتى الآن الدكتور محمود فهمي فقط، على المرشح على هذا المنصب.

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الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي انتخابات الأهلي انسحاب أحمد أبو النصر
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