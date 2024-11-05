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اتحاد الكرة يُعيّن لاعب الأهلي السابق مديرًا لمنتخب الشباب

07:32 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري

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كتبت - نهى خورشيد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على تعيين إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، في منصب مدير منتخب الشباب، لينضم بشكل رسمي إلى الطاقم الفني للفراعنة بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكان ميكالي تولى مهمة تدريب منتخب الشباب خلفًا لوائل رياض، وسيقود الفراعنة للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

والجدير بالذكر أن منتخب الشباب أدي تدريباته أمس الأحد ضمن معسكر الفراعنة المقامة في مدينة السادس من أكتوبر.

جمال علام مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إسلام الشاطر مدير لمنتخب الشباب المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي
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