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إنبي: الزمالك تواصل معنا للتعاقد مع مدافع الفريق

06:06 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

مودرن سبورت ضد إنبي

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كتب - محمد القرش:

تحدث مدير الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، عن موقف زياد كمال من العودة للفريق، ولاعب الفريق البترولي الذي طلب الزمالك التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال محمد إسماعيل عبر إذاعة "ميجا إف إم": "زياد كمال تعرض للظلم في الزمالك بسبب تداول عقده عبر السوشيال، واللاعبين يمزحون معه بسبب أمر الـ30 مليون مما يُزيد عليه الضغط".

وأضاف: "لم نتحدث حول عودة زياد كمال إلى إنبي مرة آخرى، وبالنسبة لنا عودته ستكون إفادة كبيرة لأنه لاعب جيد، وهناك شروط في التعاقد".

وأوضح: "إذا سارت الأمور بشكل جيد معنا سيكون هناك انفتاح لبيع عدد من اللاعبين مثل المدافع أحمد كالوشا".

واختتم مدير الكرة بنادي إنبي: "كان هناك تواصل من الزمالك من أجل التعاقد معه قبل غلق سوق الانتقالات الماضي لكن رفضنا التفريط في اللاعب".

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