15 صورة من زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتبت - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 15 صورة من زيارته للمتحف المصري الجديد.

وشارك عاشور متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور خلال زيارته مع زوجته ياسمين حافظ وعائلتها للمتحف.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد إف سي يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

والجديد بالذكر أن المارد الأحمر افتتح مشواره في الدوري المصري الممتاز، بخماسية مقابل هدفين في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على استاد السلام الدولي.