مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

15 صورة من زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد

05:32 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 14 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 15 صورة من زيارته للمتحف المصري الجديد.

وشارك عاشور متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور خلال زيارته مع زوجته ياسمين حافظ وعائلتها للمتحف.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد إف سي يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

والجديد بالذكر أن المارد الأحمر افتتح مشواره في الدوري المصري الممتاز، بخماسية مقابل هدفين في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على استاد السلام الدولي.

المتحف المصري الجديد إمام عاشور وزوجته إمام عاشور لاعب الأهلي إمام عاشور مع زوجته ياسمين حافظ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كل سنيني قبلك متساويش".. 5 صور جديدة لمروان عطية وزوجته في الإمارات

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)