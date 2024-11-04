"مش عاوز زحمة".. جوميز يرفض تواجد رباعي الزمالك في التمرين

كتب- محمد خيري:

جدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، رفضه لتواجد، رباعي الفريق، مهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون وسيف جعفر في التدريبات الجماعية.

وأكد مصدر داخل النادي أن جوميز جدد رفضه التام بعدم انضمام الرباعي سامسون ومهاب وعاطف وسيف فاروق جعفر للتدريبات الجماعية للفريق، مؤكدا أنه ليس بحاجة لجهودهم.

أوضح، أن هناك في بعض الاقتراحات بانضمام الرباعي للتدريبات خصوصا أن فترة القيد أغلقت لكن جوميز رفض تماما وبرر رفضه أنه يملك عددا كبيرا من اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "جوميز قال مش عاوز زحمة في التمرين وهم في الأساس خارج حساباته، ولذلك رحيلهم في يناير أصبح أكيد".