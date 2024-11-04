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"بشرى سارة".. الزمالك يكشف موقف ناصر ماهر من مواجهة سموحة

04:28 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

أول تعليق من ناصر ماهر بعد الفوز على بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

أصبح ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، جاهز لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره سموحة، يوم الجمعة المقبلة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض ناصر ماهر للإصابة في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، بإجهاد في العضلة الخلفية، وتم استبداله في الشوط الثاني.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي، أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين بشكل طبيعي، وأصبح جاهزا للمباراة المقبلة، من الناحية الطبيعية، ومشاركته في يد البرتغالي جوميز.

وكان نادي الزمالك حقق الفوز في المباراة الماضية على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الماضية للدوري.

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