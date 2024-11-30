هل يكون عمر مرموش حديث الساعة بالانتقالات الصيفية المقبلة؟

يعيش النجم المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أحد أفضل مواسمه، منذ احترافه الأوروبي، مما جعله محط أنظار واهتمام الكثير من الأندية.

وخاض مرموش خلال الموسم الحالي 18 مباراة رفقة آينتراخت فرانكفورت في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفاً وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى وجود اهتمام من قبل كبار الأندية الأوروبية، للتعاقد مع النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أمس الجمعة، أن كشافي باريس سان جيرمان، برشلونة وباريس سان جيرمان، تواجدوا يوم الخميس الماضي لمتابعة مباراة فرانكفورت أمام ميتلاند الدنماركي.

وأشارت الصحيفة أن الهدف من تواجد، هؤلاء الكشافين في مباراة فرانكفورت وميتيلاند في الدوري الأوروبي، هو متابعة النجم المصري عمر مرموش.

كما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قررت إرسال كشافين لمتابعة النجم المصري عمر مرموش وأن إدارة الفريق الإنجليزي، لديها استعداد لدفع ما يقرب من 50 مليون يورو للتعاقد مع صاحب ال 25 عاماً.

وارتبط اسم مرموش بالانضمام إلى فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة، وهو ما قامت بنفيه صحيفة "ذا أثلتيك"، الذي أكدت نقلاً عن مصادر داخل ليفربول، أنهم لم يجروا اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن انتقال عمر مرموش.

ويذكر أن عمر مرموش شارك انضم إلى صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يوليو 2023 قادماً من فريق فولفسبورج الألماني.

والجدير بالذكر أن القيمة التسويقية للاعب صاحب ال 25 عاماً، تبلغ 40 مليون يورو.

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