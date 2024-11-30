الزمالك يُعلن الاستئناف رسميًا ضد أحقية حصول باتشيكو على 819 ألف يورو

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كتب ـ رامي بشاي:

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن التقدم باستئناف رسمي أمس الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد الحكم الصادر للبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" والذي يقضي بحصول المدرب على 819 ألف يورو ( ما يعادل قرابة 43 مليون جنيه مصري).

وأشار أدهم، عبر بيان رسمي صادر عن الزمالك، اليوم السبت، إلى أنهم سينتظرون تحديد المحكمة الفيدرالية موعد مناقشة طعن نادي الزمالك.

ويعد الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، بحسب البيان ذاته، آخر درجات التقاضي فيما يخص قضية مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد قال مطلع شهر نوفمبر الجاري، إنه تم إيقاف القيد للنادي الأبيض بسبب مستحقات جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق.

المدرب صاحب الـ 66 عاماً سبق وتولى قيادة الزمالك خلال 12 مباراة في موسم 14/15 قبل أن يعود لقيادة الفريق في 26 مباراة خلال موسمي 2019/20 و 20/21.

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