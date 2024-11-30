لماذا يرتدي محمد الشناوي النظارة السوداء بتدريبات الأهلي؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق خلال التدريبات الجماعية بنظارة سوداء هو وزميله مصطفى شوبير.

الأهلي يحل عند الخامسة عصر يوم غد الخامسة عصر يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ولكن لا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يرتدى بها حراس مرمى النادي الأهلي للنظارات السوداء بالحصة التدريبية.

وتُعرف النظارات باسم Strobe Glasses يابانية الصنع؛ لتحسين الرؤية كما يُساعد حراس المرمى لتحسين ردة الفعل.

وبرز الحديث عن هذه النظارة حين ظهر بها حارس مرمى منتخب سويسرا يان سومر خلال منافسات يورو 2020.

النظارة لا يرتديها حراس المرمى بصورة يومية بل تكون لدقائق وعل فترات؛ إذ تنكس القرنية وتننشط حدقة العين.

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