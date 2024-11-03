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لفتة إنسانية من ناشئ الزمالك لأحمد رفعت (صورة)

08:00 م الأحد 03 نوفمبر 2024

أحمد رفعت

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كتبت - نهى خورشيد:

في لفتة إنسانية، أحيا آدم حجاج ناشئ الزمالك ذكري الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الأسبق.

وكتب آدم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفضل الله والحمدلله من الله عليا بعمل عمرة للكابتن أحمد رفعت رحمة الله عليه دعواتكم بالقبول في الجنة ونعيمها يا حبيبي".

كما نشر آدم عبر الاستوري رسالة سابقة خاصة من رفعت له وهو يهنئه بعيد ميلاده.

والجديد بالذكر أن أحمد رفعت توفي شهر يوليو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية على هامش تعرضه لأزمة قلبيه حادة في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري الموسم الماضي.

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آدم حجاج الراحل أحمد رفعت مودرن سبورت إنستجرام آدم حجاج
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