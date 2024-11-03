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"أخطاء للزمالك وبيراميدز".. جهاد جريشة يعلق على طلب الأهلي التحكيمي

04:04 م الأحد 03 نوفمبر 2024

جهاد جريشة الحكم الدولي السابق

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كتب- محمد خيري:

علق الخبير التحكيمي جهاد جريشة، على طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة، وجود خبير تحكيمي أجنبي على رأس لجنة الحكام.

وقال جهاد جريشة، خلال تصريحات إذاعية: "من حق كل نادٍ الدفاع عن حقه وحتى حال شعوره بوجود أخطاء لصالح منافسيه وهذه الحقوق موجودة للجميع".

وأضاف جريشة: "في الأسبوع الأول حدثت بعض الأخطاء في مباراتي الزمالك مع البنك الأهلي وبيراميدز أمام بتروجت، أثرت على نتيجة المباراتين".

وأضاف: "في مباراة بيراميدز وبتروجت، فريق بتروجت كان له هدف صحيح وتم رسم الخطوط بشكل غير صحيح، والخطأ حرم بتروجت من الفوز في اللقاء وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف".

وأكمل: "كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك لصالح حسام عبد المجيد، وركلة جزاء البنك الأهلي الثانية غير صحيحة وكانت يجب أن تكون خطأ للزمالك".

وأتم تصريحاته: "ركلة جزاء الزمالك أيضا غير صحيحة، لأن الكرة لمست يد لاعب البنك بشكل مفاجئ، وحركة اللاعب كان فيها تناسق اليد والكتف، والحكام يعرفون هذا المفهوم في لمسات اليد ولا يوجد فيه تعديل جديد".

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