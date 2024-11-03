رد رسمي من الزمالك على عودة أشرف بن شرقي في يناير

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عما يتردد عن اقتراب عودة الجناح المغربي السابق بفريقهم أشرف بنشرقي للانضمام للنادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال سليمان في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء يوم أمس السبت:"ياريت ولكن لدينا أولويات خلال الفترة الجارية".

اللاعب المغربي كان قد انضم لصفوف الزمالك في موسم 19/20 قادمًا من صفوف الهلال السعودي بعد انتهاء الإعارة التي خاضها بنادي لانس الفرنسي.

وشارك صاحب الـ 30 عامًا بقميص الزمالك في 109 مباراة؛ إذ سجل بقميصه 41 هدفًا وصنع 28.

ورحلّ الجناح المغربي عن الزمالك في موسم 22/23 لنادي الجزيرة الإمارتي قبل أن ينضم في الموسم التالي لنادي الريان القطري.

وخاض اللاعب خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص الريان في 10 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع 4.

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