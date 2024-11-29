منشور مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي بعد أزمة إمام عاشور

"قالنا كل القصص".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل حوار مع شقيق أحمد رفعت ونادر

يخوض النادي الأهلي عددًا من المباريات خلال شهر ديسمبر المقبل في مختلف البطولات المحلية والقارية.

نستعرض في هذا التقرير مواعيد المباريات:

-الأهلي x البنك الأهلي يوم الأحد "1 ديسمبر" بالدوري الساعة 5 مساءً علي ستاد السلام

- الأهلي x أورلاندو بايرتس يوم السبت "7 ديسمبر" بدوري أبطال إفريقيا الساعة 3 عصرا علي ملعب أورلاندو

- الاهلي x بطل الأمريكيتين يوم السبت "14 ديسمبر" الساعة 7 مساءً علي ملعب 974 بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

- في حال التأهل لنهائي كأس الانتركونتيننتال الأهلي سيواجه ريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر الساعة 7 مساءً علي ستاد لوسيل

- الأهلي x شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد "22 ديسمبر" الساعة 8 مساءً بدوري أبطال إفريقيا علي استاد القاهرة

- الأهلي x المصري يوم الخميس "26 ديسمبر" الساعة 8 مساءً بالدوري علي ملعب برج العرب

- الأهلي x إنبي يوم الإثنين "30 ديسمبر" الساعة 5 مساءً بالدوري علي ملعب بترو سبورت