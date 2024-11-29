جدول مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في ديسمبر
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يخوض النادي الأهلي عددًا من المباريات خلال شهر ديسمبر المقبل في مختلف البطولات المحلية والقارية.
نستعرض في هذا التقرير مواعيد المباريات:
-الأهلي x البنك الأهلي يوم الأحد "1 ديسمبر" بالدوري الساعة 5 مساءً علي ستاد السلام
- الأهلي x أورلاندو بايرتس يوم السبت "7 ديسمبر" بدوري أبطال إفريقيا الساعة 3 عصرا علي ملعب أورلاندو
- الاهلي x بطل الأمريكيتين يوم السبت "14 ديسمبر" الساعة 7 مساءً علي ملعب 974 بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
- في حال التأهل لنهائي كأس الانتركونتيننتال الأهلي سيواجه ريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر الساعة 7 مساءً علي ستاد لوسيل
- الأهلي x شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد "22 ديسمبر" الساعة 8 مساءً بدوري أبطال إفريقيا علي استاد القاهرة
- الأهلي x المصري يوم الخميس "26 ديسمبر" الساعة 8 مساءً بالدوري علي ملعب برج العرب
- الأهلي x إنبي يوم الإثنين "30 ديسمبر" الساعة 5 مساءً بالدوري علي ملعب بترو سبورت
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