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محمد الشناوي يلغي متابعة إمام عاشور.. والأخير يرد

06:24 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

إمام عاشور ومحمد الشناوي

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ألغى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي متابعة زميله بالفريق إمام عاشور على إثر الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرًا.

وهو ما دفع إمام عاشور للرد بإلغاء متابعة محمد الشناوي.

الأهليكان قد أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بحسب نص البيان.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي في وقت سابق، أن سبب العقوبة الموقعة على إمام عاشور، هو دخوله في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة الأهلي ونظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا.

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إمام عاشور محمد الشناوي الأهلي
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