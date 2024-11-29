"بعد غرامة المليون".. إمام عاشور يقدم اعتذار إلى النادي الأهلي

دون إمام عاشور.. 10 صور من تدريب الأهلي استعدادا لمواجهة البنك

أول قرار من الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور

كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أولاً، كل التقدير والاحترام لزمايلي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، أنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني ومتقبل للعقوبة وده شئ طبيعي، لأن الفرق بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي".

وأضاف: "للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن أثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره، ده مش هيحصل أنا فخور بالأهلي وجمهوره ده مش هيحصل".

وتابع: "أنا فخور بالأهلي وممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي، "أعظم جمهور في الكون"".

واختتم: "بإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".

وكان الأهلي أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.



