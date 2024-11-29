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"بعد غرامة المليون".. إمام عاشور يقدم اعتذار إلى النادي الأهلي

05:53 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    محاكمة إمام عاشور
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    محاكمة إمام عاشور
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    إمام عاشور في المحكمة
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    امام عاشور امام محكمة (9)
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    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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    إمام عاشور
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    اللاعب إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    سيارة إمام عاشور 1
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    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
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    إمام عاشور وزوجته
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    إمام عاشور رفقة زوجته
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    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
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    احتفال إمام عاشور وزوجته
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    احتفال إمام عاشور وزوجته
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    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
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كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أولاً، كل التقدير والاحترام لزمايلي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، أنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني ومتقبل للعقوبة وده شئ طبيعي، لأن الفرق بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي".

وأضاف: "للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن أثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره، ده مش هيحصل أنا فخور بالأهلي وجمهوره ده مش هيحصل".

وتابع: "أنا فخور بالأهلي وممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي، "أعظم جمهور في الكون"".

واختتم: "بإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".

وكان الأهلي أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

إمام عاشور

إمام عاشور النادي الأهلي ستاد أبيدجان الإيفواري إنستجرام إمام عاشور إمام عاشور يقدم اعتذار
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