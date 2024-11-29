"طلعت مصطفى" يحرز كأس البطولة العربية للشركات لخماسيات كرة القدم

القاهرة - مصراوي:

توج فريق طلعت مصطفى بالبطولة العربية للشركات لخماسيات كرة القدم في دورتها الـ ٢١، والتي أقيمت على ملاعب الصالة الرياضية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة ٧ فرق يمثلون ٦ دول عربية.

وتمكن فريق طلعت مصطفى من الفوز بالمباراة النهائية ضد فريق إنتاج الكهرباء بنتيجة ٦ اهداف مقابل هدفين؛ فيما أحرز فريق النفط العراقي المركز الثالث بعد فوزه على فريق حماده الاردني.

وقدم فريق طلعت مصطفى بطولة استثنائية، بقيادة فخري يعقوب، المدير الفني للفريق، و محمد عبد الخالق، مدير النشاط الرياضي، حيث حقق الفريق الفوز في جميع مباريات البطولة.

واستهل فريق طلعت مصطفى مشوار البطولة بالفوز في الأدوار التمهيدية على فرق الجمعية الرياضية الجزائري ومعان الاردني و النفط العراقي، كما حقق الفوز في الدور قبل النهائي على فريق حماده الأردني، فيما اختتم البطولة بالفوز في النهائي على فريق إنتاج الكهرباء.