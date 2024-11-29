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"كتب ومسح"..أول رد فعل من إمام عاشور بعد معاقبته من النادي الأهلي

03:27 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور 2
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
  • عرض 24 صورة
    هدف إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
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كتب - يوسف محمد:

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على العقوبة التي وقعت عليه من قبل المدير الرياضي بالنادي محمد رمضان والقائم بأعمال مدير الكرة، بسبب ما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا.

وأعاد إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشور أحد أصدقائه، الذي كتب فيه "كرهني في الشهر الكريم ياراجل".

وبعد دقائق قليلة من نشر إمام عاشور للصورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قام اللاعب بحذفها.

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الخميس، توقيع غرامة مالية على نجم وسط الفريق إمام عاشور قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي في وقت سابق، أن سبب العقوبة الموقعة على إمام عاشور، هو دخوله في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

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